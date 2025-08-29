La tranquilidad de un vecino de Alto Larán acabó cuando decidió responder una llamada telefónica. El sujeto al otro lado de la línea era un extorsionador que exigía a su víctima pagar dos montos de dinero y para conseguir su objetivo comenzó a enviar imágenes diversas de armas de fuego y personas asesinadas. El ciudadano decidió ir a la policía contar todo lo que estaba sucediendo en su contra.

Grave delito

El poblador de identidad reservada estaba en su vivienda y en ese momento sonó su celular. El número no lo tenía registrado y al contestar escucha la voz de una persona de sexo masculino, quien solicita que realice un depósito de más de 450 soles. El pago debía de efectuarse a la cuenta proporcionada por el malandro. La víctima inicialmente no prestó atención a las acciones del sujeto y continuo con sus actividades.

Hasta que su celular vuelve a sonar. Esta vez eran mensajes mediante aplicativo, exigiendo el rufián un monto mayor. Según el agraviado tenía que depositar el total de 2 mil soles y como intimidación recibió por el mismo medio fotografías de armas y muertos. Además, volvieron a llamarlo, pero ahora ya no respondió y fue a la comisaría del distrito para presentar la denuncia correspondiente. Manifestó no conocer el motivo del porque lo extorsionaban.

