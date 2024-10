Entre enero y agosto del 2024, se han registrado 14 mil 220 denuncias por el delito de extorsión en el Perú, donde la mayoría son empresarios que son amenazados por criminales para que les paguen cupos, según datos de la Policía Nacional. En la región Ica se registran más de 400 denuncias por el mencionado ilícito penal.

Grave delito

De acuerdo con información a la que accedió Correo, en los primeros ochos meses del año actual, un total de 413 ciudadanos de la región iqueña, acudieron a las comisarías a denunciar que son víctimas de extorsión (cuando un delincuente le exige una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra su negocio, familia o su propia vida). La cifra es preocupante si se toma en cuenta que no están incluidos aquellos que no denuncian por temor.

La estadística de la PNP señala que Ica es la sexta región con más denuncias por extorsión en ese periodo del 2024. Las regiones que concentran el mayor número de denuncias son Lima (5708), La Libertad (3469), Piura (1359), Lambayeque (553), Callao (441) e Ica (413). La cantidad de denuncias colocadas en esas seis regiones suman 11 mil 943, es decir, que concentran el 84 % de las denuncias a nivel nacional.

Cabe señalar que en el año 2023, la región Ica registro 651 denuncias por extorsión, según datos del Ministerio Público que registró en las fiscalías provinciales penales y mixtas, donde las víctimas narraban las pesadillas que vivieron al ser extorsionadas, y varios casos involucrando a bandas criminales extranjeras.

Las modalidades por las que estos crímenes son ejecutado también son múltiples y se encuentran entre las principales víctimas, los gremios de construcción, transportistas, dueños de empresas, quienes indicaron han sufrido cobro de cupos, varios vinculados al “gota a gota”. Los casos de extorsión perjudican la economía, ya que causa temor en empresarios y dificulta el establecimiento de nuevos negocios.

