En el mundo del hampa venía operando una banda que estaba dedicada a la extorsión. Se trata de “La gran familia”, quienes tenían bajo amenaza a una comerciante dedicada a la venta de pollos. La agraviada recibía constantes comunicaciones extorsivas y poco antes de pagar a los rufianes decidió denunciar en la comisaria de Pueblo Nuevo. En el operativo fueron atrapados una fémina y un sujeto. Ambos recibían órdenes criminales desde el penal de Chincha.

Grave delito

La víctima de identidad reservada llevaba su vida dedicada a su familia y trabajo. La tranquilidad en su hogar acabó cuando comenzó a recibir llamadas extorsivas. Los facinerosos no se detuvieron y fueron enviando fotografías de su casa, además amenazaron con atentar contra la vida de su menor hija. Ella invadida por el miedo estaba por acceder a las exigencias de los extorsionadores.

Fue entonces que un detalle puso al descubierto la operación de la banda. La comerciante acudió a la delegación de su distrito: Pueblo Nuevo para exponer el hecho. Los agentes ante las sospechas detuvieron a María Velarde Aybar (50), vecina de la denunciante. Según información de la policía era la fémina quien estaba a cargo de realizar las tomas fotográficas, que luego eran usadas para atemorizar a la víctima.

El coronel Pedro Porras Cuba detalló que en el accionar criminal también estaría involucrado Aramis Durán Quispe (29), detenido en el operativo policial. Este sujeto y María fueron conducidos a la unidad especializada, Depincri Chincha, al estar inmersos en la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Como parte de las diligencias se incautaron dos celulares.

De acuerdo con el oficial los equipos de comunicación eran usados para sembrar miedo en agravio de la comerciante. Y no solo eso, Porras Cuba indica que los intervenidos mediante los celulares recibían indicaciones extorsivas provenientes desde el establecimiento penitenciario de Chincha. Agrega que esas llamadas eran realizadas por Luis Velarde, hijo de María, quien esta recluido por robo y extorsión.

EL DATO: El monto de dinero solicitado por los extorsionadores era de 2 mil a 3 mil soles, señala la policía. Para obtener el pago la banda denominada “la gran familia” amenazaba a la víctima con atentar contra la vida de su hija.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO