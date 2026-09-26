Un hombre adulto, cuya identidad aún no ha sido determinada, fue encontrado sin vida al amanecer en el kilómetro 117 de la carretera Margen Derecha, en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el varón habría sido atropellado por un vehículo cuyo conductor se retiró del lugar luego del accidente. El cuerpo quedó tendido en la vía hasta ser encontrado por transeúntes.

Hasta la zona llegaron peritos de la UPIAT Huancayo, efectivos de la Policía de Carreteras Chupaca y agentes de la Comisaría de Sicaya, quienes realizan las diligencias para recoger evidencias y determinar cómo ocurrió el accidente.

Las autoridades también buscan establecer la identidad de la víctima y ubicar el vehículo que habría participado en el atropello. El caso permanece en investigación.

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