Un hombre de 49 años, sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de violación sexual, fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de control desarrollado en el distrito de La Tinguiña.

Acción policial

La intervención se realizó la noche del 1 de setiembre de 2026, aproximadamente desde las 7:00 p. m., como parte de las acciones preventivas ejecutadas por efectivos de la comisaría PNP La Tinguiña para reforzar la seguridad y detectar a personas requeridas por la justicia.

Durante las labores de identificación y control, los agentes verificaron los datos del intervenido en el sistema policial y detectaron que registraba una requisitoria vigente con orden de captura por el delito de violación sexual.

Ante ello, el sujeto fue detenido y trasladado por los efectivos policiales para ser puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las diligencias correspondientes conforme a ley.

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