Efectivos policiales de la Comisaría PNP La Tinguiña, lograron la detención del sujeto de iniciales B.L.B. (32), quien registraba una orden judicial de detención preliminar por encontrarse investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual.

Captura policial

La intervención se produjo entre las 7:00 de la noche aproximadamente, en inmediaciones de la avenida Londres, como resultado de un operativo policial y labores de inteligencia desarrolladas por personal de la Comisaría PNP La Tinguiña.

De acuerdo con la información policial, el intervenido contaba con una orden judicial correspondiente al Expediente Judicial N.° 00730-2026-4-1412-JR-PE-01, mediante Resolución N.° 01, de fecha 16 de agosto de 2026, emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Parcona.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias e investigaciones de acuerdo con la normatividad legal vigente.

En tanto, en otro operativo, personal policial de la Comisaría PNP Pampa Villacurí, perteneciente a la Región Policial Ica, logró la detención de un sujeto que presentaba una requisitoria vigente durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”.

La intervención se realizó el 25 de agosto de 2026, en la jurisdicción de Santa Cruz de Villacurí – Ica, como parte de las acciones operativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y ubicar personas con órdenes judiciales pendientes.

Durante el operativo, los efectivos policiales intervinieron a M.E.V.V. (32), quien, al ser consultado en el sistema policial correspondiente, registró una requisitoria vigente tipo captura por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación.

La orden judicial fue solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, correspondiente al expediente N.° 2288, con fecha 15 de julio de 2026.

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