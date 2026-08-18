Personal policial del Escuadrón Verde – Grupo Terna, perteneciente a la Región Policial Ica, durante el operativo policial “Control de Identidad”, logró la intervención y detención de M.Y.J.P. (40), quien presentaba una requisitoria vigente por el presunto delito contra la libertad sexual.

Acción policial

La intervención policial se realizó el 17 de agosto del 2026, en la calle Sérvulo de Gutiérrez s/n, frontis de la I.E.P. Cristo Moreno, distrito de Ica, como parte de las acciones operativas orientadas a identificar y ubicar personas con órdenes judiciales pendientes.

Durante el operativo, los efectivos policiales realizaron el control de identidad correspondiente y, tras la consulta en los sistemas policiales, verificaron que el intervenido registraba una requisitoria vigente, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado, de fecha 27 de septiembre de 2024, por el presunto delito de violación de la libertad sexual.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

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