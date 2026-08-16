Dos sujetos que tenían orden de ubicación y captura fueron intervenidos en operativos realizados por la policía en los distritos de Chincha Baja y Sunampe. Ambos tenían doble requisitoria en su contra dispuesto por el Poder Judicial, siendo conducidos a las comisarias para las diligencias correspondientes para luego ser puestos a disposición de los juzgados que ordenó las detenciones.

Acción policial

Por inmediaciones de la entrada al distrito de Chincha Baja la policía A. Márquez (63), natural de la ciudad de Ica, quien era buscado por la justicia desde junio de este año por los delitos de violencia familiar y también por desobediencia y resistencia a la autoridad. El mandato para su detención fue emitido por el Juzgado Unipersonal de Parcona. El sexagenario quedó detenido para continuar con su proceso.

En otro operativo, realizado en la vía principal de ingreso a Sunampe fue atrapado L. Robles (40), quien tenía dos órdenes de captura. Ambas requisitorias del sujeto son por el delito de prestación de alimentos, solicitado por el Primer Juzgado Unipersonal con fecha 14 de abril de este año y el siguiente dispuesto por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal el 2 de junio pasado. El intervenido será enviado a la sede judicial para rendir cuentas.

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