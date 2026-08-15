Dos jóvenes fueron intervenidos por agentes de la SEINCRI de la Comisaría PNP Chincha Alta, en coordinación con personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), tras una investigación relacionada con el presunto robo a mano armada de vehículos y la receptación de bienes de procedencia ilícita.

Acción policial

Los intervenidos fueron identificados como Bryan José Castilla Lévano de 21 años, alias “Buitre”, señalado por la Policía como presunto cabecilla de la agrupación denominada “La Zona Gánster”, y Jesús Alexander Dávalos Barruita (18), alias “Perico”.

La intervención se produjo luego de la denuncia presentada por el ciudadano de iniciales P.A.C.O. (24), quien manifestó que había sido interceptado y amenazado con un arma de fuego cuando se desplazaba por la carretera con dirección a La Cantera. Según la denuncia, los sujetos lo habrían encañonado para apoderarse de su mototaxi y de una billetera que contenía dinero en efectivo.

A partir de esta denuncia, los agentes de la SEINCRI iniciaron las diligencias de investigación que permitieron ubicar e intervenir a los dos jóvenes presuntamente vinculados con el hecho.

Durante el operativo se produjo además el hallazgo de municiones de diferentes calibres. A Jesús Alexander Dávalos Barruita se le encontraron cinco municiones calibre .380, las cuales llevaba en uno de los bolsillos de su prenda de vestir. En tanto, a Bryan José Castilla Lévano se le hallaron cinco municiones calibre .38 SPL.

Como parte de las diligencias, la Policía también consiguió recuperar una motocicleta lineal marca Jettor, de placa 30358Y, que había sido reportada como sustraída el pasado 6 de agosto.

Además de las municiones y el vehículo recuperado, los agentes incautaron un teléfono celular marca Honor X6C, equipo que también quedó sujeto a las diligencias correspondientes para determinar su eventual relación con los hechos investigados.

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