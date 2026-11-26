Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de ayer en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector El Arenal, en el ingreso al distrito de Los Aquijes, provincia de Ica. Un automóvil Tico colisionó contra un pesado tráiler, dejando como saldo dos personas heridas.

Brutal accidente

El Tico de placa de rodaje C4N-089, se desplazaba de norte a sur y habría intentado ingresar al distrito de Los Aquijes cuando se produjo la colisión con el vehículo de carga pesada. El impacto afectó principalmente la parte delantera del automóvil, que terminó con severos destrozos.

Como consecuencia del accidente, una adulta mayor que viajaba en el asiento del copiloto resultó herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor del Tico, un joven de 18 años, sufrió golpes y cortes leves. Posteriormente, también fue trasladado al nosocomio para ser evaluado por el personal médico.

En tanto, el tráiler y su conductor fueron trasladados a la dependencia policial del sector para las diligencias correspondientes.

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