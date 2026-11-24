La madre de familia Flor de María Quijandría Chávez, de 43 años, y Jesús Javier Hernández Ventura, de 29, perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido a las 11:35 de la mañana del lunes 23 de noviembre, en el sector Vivienda Digna, en La Tierra Prometida. El siniestro también dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Muertes violentas

El accidente se produjo en la carretera a Carhuaz, a la altura del ingreso al asentamiento humano Vivienda Digna, frente a las instalaciones de la empresa Contugas. En el triple choque estuvieron involucrados un camión cisterna Volvo de placa F1J-807, un vehículo recolector de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes y una mototaxi roja.

Flor de María era una madre de familia que diariamente salía a vender ceviche utilizando su mototaxi como puesto móvil. Al momento del accidente trasladaba a su hija de 11 años hacia su institución educativa. Por su parte, Jesús Javier se desempeñaba como conductor del camión recolector municipal, que se dirigía al botadero para descargar los residuos sólidos.

Según los testimonios recogidos en la zona, el camión cisterna, conducido por Jorge Luis Quichca Loayza, retornaba desde Carhuaz con dirección al caserío de Comatrana y se presume habría circulado a una velocidad inadecuada para una zona transitada por peatones. En esas circunstancias, impactó contra la mototaxi y luego colisionó violentamente contra la cabina del recolector.

Como consecuencia del impacto, Jesús Javier Hernández Ventura quedó atrapado entre los fierros retorcidos del camión compactador y falleció en el lugar. Su cuerpo tuvo que ser rescatado por integrantes de la Compañía de Bomberos N.º 22. Flor de María también perdió la vida, mientras que su hija y otras personas resultaron heridas.

Los heridos fueron identificados como Jerson Tapia Quijandría, de 20 años; una menor de 11 años; y Jorge Luis Quichca Loayza, conductor de la cisterna. Los tres fueron trasladados al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica, luego de ser auxiliados tras el violento accidente.

De acuerdo con la consulta registral realizada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el camión cisterna de placa F1J-807 figuraba a nombre de Viviana Pacheco Gutiérrez y Américo Vargas Bautista. La unidad quedó involucrada en las diligencias que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el triple choque.

El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial provisional Luisana Pérez Cuba, del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica. Hasta el lugar también llegaron efectivos de la Policía Nacional y personal de emergencia, quienes participaron en las labores correspondientes tras el fatal accidente.

La tragedia dejó a dos familias de luto. Jesús Javier Hernández Ventura dejó en la orfandad a una niña de 10 años, mientras que Flor de María Quijandría Chávez era madre de tres hijos de 20, 17 y 11 años. Esta última permanecía internada en el Hospital Regional de Ica tras resultar herida en el accidente.

Tras conocerse el fallecimiento de Jesús Javier, la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, difundió un comunicado expresando sus condolencias. La comuna lamentó la pérdida de quien fue trabajador de la institución y manifestó su solidaridad con sus familiares y compañeros de labores.

Los vecinos de La Tierra Prometida, denunciaron que camiones recolectores, cisternas y otros vehículos pesados transitan constantemente por la carretera a gran velocidad, por lo que exigieron la instalación urgente de rompemuelles, iluminación y mayores medidas de seguridad para proteger a las familias del sector.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO