Una noche marcada por accidentes de tránsito se registró en distintos sectores de Ica, donde tres siniestros dejaron varios heridos entre la noche del domingo 15 de noviembre y las primeras horas del lunes. El caso más grave ocurrió en el kilómetro 302 de la Panamericana Sur, cerca del ingreso a Los Fardos, donde una mototaxi roja terminó empotrada contra la parte posterior de un camión volquete.

Emergencia vial

El vehículo menor, de placa 20-82BY, era conducido por Kevin Eduardo Garmendia Anampa, de 29 años, quien quedó atrapado entre el asiento y la carrocería debido a la fuerza del impacto. Los otros tres ocupantes, entre ellos una mujer y dos menores de 12 y 5 años, también resultaron heridos y habrían salido despedidos hacia la pista tras la colisión.

Equipos de bomberos y personal del SAMU participaron en el rescate y traslado de los afectados al Hospital Regional de Ica. Según la información médica, Garmendia Anampa fue diagnosticado como policontuso grave, con traumatismo abdominal cerrado y lesión en el fémur derecho. Al momento de su atención permanecía inconsciente en el área de trauma y con pronóstico reservado, mientras que los demás ocupantes presentaban lesiones de consideración.

Imágenes de cámaras de seguridad mostrarían que el conductor de la mototaxi no habría advertido la presencia del camión y terminó impactando contra su parte posterior. Las primeras investigaciones apuntan a una posible distracción, presuntamente relacionada con el uso de un teléfono celular, aunque las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Por este hecho, el conductor del camión volquete, identificado como Abel Sarmiento Silvera, de 38 años, quedó detenido por el presunto delito de lesiones culposas. El caso está a cargo del fiscal Andrés Álvaro Colina, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, quien realiza las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

El segundo accidente se reportó a las 11:00 de la noche en la avenida Túpac Amaru, donde una mototaxi azul sufrió un despiste que dejó heridas a sus dos ocupantes, ambas mujeres. Una de ellas fue identificada como Ingrid Álvarez Mandamiento, quien presentaba un corte en la cabeza y fue trasladada por los bomberos al Hospital Regional de Ica.

La otra pasajera sufrió lesiones en el tobillo derecho y fue evacuada por una ambulancia del SAMU. A estos hechos se sumó un tercer accidente, ocurrido alrededor de la 1:00 de la madrugada en la vía hacia Huacachina, donde una motocicleta se despistó y sus dos ocupantes resultaron heridos.

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