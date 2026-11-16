Imparable. Desde el 6 de noviembre hasta la actualidad han ocurrido a diario accidentes de tránsito en la provincia de Chincha, que han dejado varios heridos y también víctimas mortales. Los últimos eventos en el que dos personas se salvaron de morir ocurrieron en la panamericana sur y el otro en la vía de interconexión, tramo de Pueblo Nuevo.

Siniestros viales

La tarde del sábado, a la altura del kilómetro 213 de la red vial, jurisdicción de El Carmen, un bus de transporte interprovincial y un vehículo que trasladaba a personal obrero colisionaron. Como consecuencia del hecho, una joven, que viajaba en la segunda unidad, sufrió lesión en el rostro. Sus compañeros la rescataron para ser llevada al nosocomio de Chincha.

El otro accidente sucedió en Pueblo Nuevo, a la altura del puente Copeco, en la carretera de interconexión. El chófer de un auto de color negro, por causas que se investigan se despista y acaba en el canal de regadío Ñoco Rural, que en ese momento llevaba gran volumen de agua. El ocupante, para fortuna solo resultó con golpes. Personal policial investiga si hubo consumo de licor en este caso.

Estos eventos se suman a la larga lista de accidentes en la provincia. Los más violentos son de las escolares que venían de la playa en mototaxi tras faltar al colegio. Esta también el choque entre una motocicleta y un trimoto, que dejó el saldo de una niña de 8 años fallecida. Otra víctima es Aquiles Quispe, quien perdió la vida al impactar su moto y una retroexcavadora.

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