En la intersección de la av. Óscar R. Benavides y la calle Callao, en Chincha Alta, fue atropellado por un automóvil, Vicente Muñoz Sotomayor, funcionario público de la tercera edad. Como consecuencia, el agraviado presenta lesión grave en la pierna izquierda, y fue llevado al hospital San José para gestionar referencia a otro nosocomio en Ica para operación. En ese caso se acusó que el conductor del vehículo no cuenta con licencia de conducir.

Brutal atropello

El accidente ocurrió entre las 9:20 y 9:40 de la noche del pasado 22 de octubre. Muñoz salió de un local de la zona y al momento de cruzar Callao -según su familia- por la línea peatonal es embestido por el carro que venía de Benavides. El transeúnte acaba en el suelo con fractura evidente, siendo necesario la llegada de los bomberos para inmovilizar su extremidad y ser conducido a urgencia del hospital chinchano.

Vicente Muñoz presenta lesión de gravedad en la rodilla y tibia que de momento no le permite caminar con libertad. El conductor involucrado en el accidente, Carlos Torres, fue detenido por la policía mientras se realizan las diligencias. En esas circunstancias, es que los parientes del peatón descubren que el chófer no tenía brevete y pese a ello estaba conduciendo un vehículo por una zona, altamente, transitada de la ciudad.

La familia del funcionario público al conocer que presentaba fractura y que era necesario intervención quirúrgica consultó con las clínicas locales para este procedimiento, a través del SOAT, pero entre los requisitos era necesario la presentación del brevete. Al no entregarse este documento de parte del conductor, no hubo más opción de buscar la referencia del paciente hacia un hospital de la ciudad de Ica.

Muñoz debido a su edad y el estado de salud que presenta estará en proceso de recuperación, y no ha podido participar de la diligencia que realizó la policía, con presencia fiscal, el conductor y abogado de este, en el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito. El hijo de la víctima presente en esta actuación solicitó “investigación profunda, transparencia, y que no exista conflicto de intereses”.

EL DATO: Vicente Muñoz no puede caminar debido a la fractura que presente en la rodilla y tibia de la pierna izquierda y la cobertura del Soat no alcanza para el tratamiento externo, generando afectación económica.

LA CIFRA: 4 días han transcurrido desde el accidente de tránsito, que afectó al hombre de la tercera edad.

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