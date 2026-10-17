Con carteles en mano y entre escenas de indignación, familiares de Noely Elizabeth Gutiérrez Euribe, de 32 años, llegaron hasta los exteriores de la Comisaría PNP Ica para exigir justicia por el atropello que mantiene a la mujer en estado crítico.

Brutal atropello

Los parientes demandaron que se esclarezcan los hechos, se entregue el informe policial y se determinen las responsabilidades de los efectivos presuntamente involucrados. “No queremos impunidad”, expresaron durante la protesta, al cuestionar la posibilidad de que el principal investigado recupere su libertad mientras su familiar permanece hospitalizada.

El accidente ocurrió en la urbanización La Palma, en la provincia de Ica, el pasado jueves 15 de octubre. La víctima fue atropellada por un vehículo de placa Z7A-539, conducido presuntamente por el suboficial de tercera PNP Johan Jair Marroquín Lengua, de 25 años, quien se encontraba de franco y laboraría en la DEPINCRI Cañete-Yauyos. Tras el impacto, la mujer fue auxiliada por vecinos y trasladada al Hospital Regional de Ica.

La situación médica de Gutiérrez Euribe es motivo de profunda preocupación para sus familiares. De acuerdo con el reporte policial, el diagnóstico inicial consignó policontusiones por accidente de tránsito y fractura de cráneo. Durante la protesta, su hermana, Karol Gutiérrez Euribe, mencionó que permanece en la unidad de cuidados intensivos, en estado crítico y sin reaccionar.

“Mi hermana está en coma, está en UCI y no reacciona”, manifestó una de sus familiares, quien también señaló que la paciente necesitaría una intervención quirúrgica en la cabeza.

La indignación de los familiares también se debe a que la agraviada es madre de cuatro hijos menores de edad, una de 18 años y tres menores de edad de 13, 10 y 7 años y, según indicaron, constituye el sustento económico de su hogar.

“Ella es madre de familia, tiene hijos menores de edad”, expresaron, al insistir en que se investigue el caso y se evite cualquier decisión que pueda favorecer al conductor investigado. Asimismo, denunciaron que la víctima no habría recibido auxilio inmediato tras el atropello y aseguraron que existen videos que podrían contribuir a esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con el reporte policial, el examen de dosaje etílico practicado a Johan Jair Marroquín Lengua por la Sanidad Policial arrojó resultado positivo. Por ello, fue detenido por los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad y contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas. El caso fue comunicado al fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, Cristhian Mendoza Marcos, y tanto el intervenido como el vehículo fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Durante la protesta, los familiares también exigieron que se esclarezca la presunta participación de otro efectivo policial, cuyo paradero solicitaron conocer. Según sus declaraciones, este policía no habría auxiliado a la víctima y se habría retirado del lugar. Los parientes aseguraron que cuentan con imágenes y posibles testigos, por lo que pidieron que estos elementos sean incorporados a las diligencias.

Ante los reclamos, el comandante PNP Jhon Posada Huapaya, comisario de Ica, salió a explicar la situación del detenido y rechazó que hubiera sido liberado. “El señor está detenido”, afirmó ante los cuestionamientos de los manifestantes. El oficial precisó que Marroquín Lengua permanecía en la carceleta y que la Policía continuaba con las diligencias necesarias para formular el informe correspondiente dentro del plazo legal de detención de 48 horas.

El comisario sostuvo que el caso se investiga en coordinación con el Ministerio Público y explicó que la decisión sobre la libertad del detenido o la adopción de otras medidas corresponde a las autoridades competentes.

“El tema de la libertad y que lo lleve al juzgado depende netamente de la Fiscalía”, manifestó. Añadió que la Policía estaba verificando el estado de salud de la agraviada y recopilando imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del accidente.

Respecto a las denuncias contra el segundo efectivo, Posada Huapaya indicó que los familiares y cualquier testigo deben presentar formalmente los videos y declaraciones ante la comisaría para que sean comunicados al Ministerio Público.

“Si existe algún medio de prueba, algún video o algún testigo, la puerta de la comisaría está abierta para que ustedes pongan su denuncia”, señaló. Asimismo, indicó que las diligencias continuaban y que todavía faltaban actuaciones para completar el informe policial.

Los familiares de Noely Elizabeth Gutiérrez Euribe reiteraron su pedido de justicia y exigieron que el caso sea investigado sin privilegios, que se esclarezca la presunta participación del segundo efectivo y que se determinen las responsabilidades penales que correspondan.

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