La comunidad de Chincha ayer salió a las calles para movilizarse por la justicia y por la paz tras los últimos episodios de extorsión y sicariato ocurridos en la provincia.

Exigen justicia

Los vecinos se concentraron en el óvalo Bolognesi y marcharon por la avenida Óscar R. Benavides, plaza de armas, calle Los Ángeles, con dirección a la sede del Departamento de Investigación Criminal para exigir que los responsables del reciente asesinato de la empresaria Roxana Félix Carbajal sean ubicados y detenidos.

Precisamente, en la movilización pacífica participaron los deudos, quienes expresaron su indignación, ya que, no han recibido información de como avanzan las investigaciones. Al pedido de justicia se sumaron otras personas que han perdido a algún familiar por hechos criminales.

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