La criminalidad sigue golpeando a la provincia de Chincha. En el sector de 28 de julio, en el distrito de Pueblo Nuevo, una joven de tan solo 19 años, resultó herida de bala durante un atentado criminal a una bodega, que habría sido perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. La víctima, aún con signos vitales, fue ingresada al área de trauma shock del hospital San José de Chincha debido a su delicado estado de salud.

Atentado criminal

La tarde del último jueves Lucía Fernanda M.D. estaba en la vivienda, en donde instaló una pequeña bodega para conseguir ingresos económicos. Repentinamente aparece un sujeto de identidad todavía desconocida, quien se aproxima no para comprar productos, sino para desatar el terror a plena luz del día. El criminal estando a corta distancia saca una pistola y comienza a realizar disparos sin ninguna contemplación.

Los casquillos hallados en el ingreso, y en el interior de la bodega denotan la ferocidad que desplegó el facineroso. Las personas alrededor de la bodega al escuchar las balas solo pudieron reaccionar protegiéndose para no resultar heridos. Entre gritos y conmoción el autor del hecho criminal retornó al lado de su compinche para emprender rauda fuga en vehículo menor por 28 de Julio hasta desparecer de la zona.

“Llamen a un carro, a una moto” pedían los vecinos para realizar la evacuación de la joven víctima. Lucía fue ingresa al servicio de urgencia del nosocomio local y por disposición médica paso a trauma shock para continuar con su atención. El hecho fue reportado a la comisaría de Chincha Alta y otras unidades, que al acudir al inmueble donde funciona la bodega encontraron los casquillos y manchas de sangre de la agraviada.

Así también mediante las primeras diligencias se recopiló el video de la cámara de seguridad, en el que aparecen dos sujetos llegando en motocicleta. El que venía como pasajero es quien baja, abre la puerta de la tienda, ingresa y en esos momentos comienzan a escucharse los proyectiles de arma de fuego. El mismo individuo, sale del predio y aborda del vehículo menor hasta desaparecer de la zona de 28 de Julio.

EL DATO: Los agentes de investigación realizan las diligencias de ley para la ubicación y captura de los sujetos que participaron en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una joven, quien lucha por recuperarse. Al cierre del informe se había detenido a un sospechoso.

LA CIFRA: 19 años es la edad de la víctima de los desalmados que usaron una motocicleta para huir.

Rivalidad entre vendedores de droga

En tanto, la PNP investiga otro atentado criminal ocurrido en la UPIS Toledo. Una persona herida de bala es el saldo de un ataque criminal ocurrido en la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Toledo, en Chincha Alta.

La víctima J. Claros de 35 años relató a la policía que se encontraba por una de las calles de dicho poblado cuando es interceptado por dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta. Uno de estos desconocidos, con el rostro oculto con un casco de seguridad, sacó un arma de fuego y le propinó un disparo en la pierna, dejándolo tendido en el suelo.

El herido fue conducido al nosocomio local para atender su lesión. Las investigaciones están a cargo del personal de la Seincri, de la comisaría de Chincha, para esclarecer el hecho. Una de las hipótesis es que se trataría de una rivalidad en el negocio de la venta de estupefacientes.

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