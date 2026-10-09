Dos sujetos a bordo de una motocicleta ejecutaron el asesinato de Roxana Félix Carbajal, esposa de Roberto Rospigliosi, conocido promotor de eventos y espectáculos musicales. El hecho criminal ocurrió al promediar las 11:25 de la mañana de ayer (jueves) en el terreno destinado para la instalación del campo ferial por aniversario de la provincia, ubicado entre San Luis y El Tigre, en Chincha Alta.

Ultimada a balazos

De acuerdo con las investigaciones preliminares la víctima supervisaba los trabajos de instalación de los juegos mecánicos, sin imaginar que sujetos desconocidos monitoreaban su actividad. El sicario bajó de una moto lineal conducida por su compinche, ingresó hasta el área donde se encontraba la víctima y descerrajó múltiples disparos a quemarropa. Luego fue visto regresar al vehículo menor para escapar.

Los trabajadores al escuchar las balas corrieron para ayudar a Roxana Félix, mientras que el asesino y su socio desviaron por la ruta de la av. Los Próceres. Según un testigo en este tramo se cruzan con personal de patrullaje integrado que, circunstancialmente, pasaban por el lugar. Los facinerosos lograron huir con dirección al sector de Cruz Blanca, evitando un enfrentamiento.

El personal municipal y policial acudió al campo ferial y prestó ayuda en el traslado de la mujer. La esposa de Rospigliosi ingresó a urgencia del hospital San José, pero su condición era de gravedad. Su muerte fue confirmada en el nosocomio debido a los impactos de proyectil de arma de fuego.

Los agentes de la Divopus durante las diligencias encontraron al menos seis casquillos en la escena del hecho violento. El móvil del crimen sigue siendo materia de investigación.

Cabe indicar que en abril de este año la familia de Rospigliosi fue atacada a balazos en su propia vivienda. Un sujeto ingreso a la propiedad y comenzó a disparar. En aquel entonces una de las balas impacto en una menor, que salvó de milagro.

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