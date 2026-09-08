Una noche de violencia criminal terminó con la vida de dos personas en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, luego de que sujetos desconocidos efectuaran varios disparos contra un grupo de personas que se encontraba reunido en los exteriores del club deportivo Primavera.

Muertes violentas

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del domingo 6 de setiembre, en la intersección del jirón Santa Rosa y la avenida Primavera, en la zona conocida como La Palmera. Según los primeros testimonios, las víctimas se encontraban compartiendo luego de haber asistido horas antes a un encuentro deportivo para alentar al Club Juventud Primavera.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo llegó hasta el lugar y desde allí sujetos desconocidos realizaron varios disparos contra las personas reunidas. Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron gravemente heridas por proyectiles de arma de fuego y fueron trasladadas de emergencia al Hospital San José de Chincha.

Pese a los esfuerzos del personal médico, dos de los heridos fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas fueron identificadas como José Miguel Puntriano Sánchez de 52 años y Renzo Marcos Camacho. Este último deja a dos menores en la orfandad. La tercera persona herida continúa recibiendo atención médica en el establecimiento de salud.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional y personal de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Durante las primeras diligencias se encontraron ocho casquillos de bala en la escena.

Mientras se desarrollaban las investigaciones, familiares de las víctimas llegaron hasta el Hospital San José de Chincha, protagonizando escenas de profundo dolor ante la repentina pérdida de sus seres queridos.

Puntriano y Camacho eran conocidos seguidores del Club Juventud Primavera y formaban parte de agrupaciones de hinchas como La Barra de Chincha y Los de la Palmera Chincha. Su muerte ha generado consternación entre amigos, compañeros y la comunidad futbolera del distrito.

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