Los restos de los ocho integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron durante una misión de repliegue en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fueron recibidos con honores militares en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular del Congreso, Miguel Torres, junto a autoridades del sector Defensa y altos mandos militares.

Los féretros de los tres integrantes del Ejército y los cinco miembros de la Fuerza Aérea del Perú llegaron a bordo de una aeronave Hércules procedente de Ayacucho. Durante el homenaje se realizó una ceremonia fúnebre y una homilía en memoria de los militares, en presencia de sus familiares y compañeros de armas.

Los ocho efectivos perdieron la vida el viernes 27 de noviembre en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en Ayacucho, cuando cumplían una misión de repliegue a bordo de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú, que tenía como objetivo evacuar al personal militar.

Durante el acto, las autoridades expresaron sus condolencias a los familiares y destacaron la trayectoria, valentía y vocación de servicio de los fallecidos, quienes participaban en operaciones destinadas a contribuir a la pacificación del VRAEM.

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