Más de cien litros de lluvia por cada metro cuadrado registró Piura, desde el último jueves 26, como consecuencia del fenómeno El Niño. La situación es crítica: inundaciones, afectaciones materiales, alertas de huaicos, entre otros. La presidenta Keiko Fujimori y una comitiva se trasladaron a la provincia. Sin embargo, de las principales autoridades regionales no se ve ni las sombras.

Insuficiente

La mandataria llegó a Piura la noche del viernes 27. “No es momento de buscar culpables, sino de trabajar de manera conjunta”, respondió tras ser consultada sobre la labor del Gobierno Regional y las comunas.

Sin embargo, anunció un decreto supremo para que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), reportadas como inoperativas y que estaban a cargo del GORE, pasen a manos del Gobierno central. Esta decisión que respalda las críticas dirigidas a las gestiones provinciales.

A un mes de culminar el 2026, el Gobierno Regional de Piura (GORE Piura), con Luis Neyra León a la cabeza, aún no ha ejecutado 22 millones 26 mil 610 soles de su presupuesto para la “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”.

Esto es un 33.4% del total de 66 millones 15 mil 800 soles que le fueron asignados, según constató Correo en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En tanto, las municipalidades aún no hacen uso del 44.8% de los fondos que recibieron para el mismo propósito. Esto es 44 millones 616 mil 50 soles de un total de S/99 527 835. En este grupo, las comunas de Piura y Sullana registran cifras de 919 mil 231 soles y 5 millones 756 mil 17 soles pendientes, respectivamente, con Juan Cevallos (Alianza Para el Progreso) y Marlem Mogollón en las alcaldías provinciales correspondientes.

Panorama

Indignados por permanecer rodeados de aguas estancadas y por la falta del funcionamiento oportuno de los SARES, vecinos de la urbanización El Chilcal expresaron su malestar frente al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Uno de los afectados cuestionó su gestión, mientras otros responsabilizaron al gobernador regional de Piura por la falta de obras de prevención. Esta problemática también afecta a Santa Margarita, Ignacio Merino y otros sectores.

Un vecino reclamó duramente al ministro: “Su gestión no ayuda en nada”. La autoridad respondió: “Estoy solucionando”, pero el ciudadano insistió en que se entregue combustible para el funcionamiento de los SARES. En tanto, vecinos de El Chilcal responsabilizaron al alcalde y al gobernador Neyra por la falta de prevención ante las lluvias.

“¿Acaso el alcalde tiene la intención de venir? ¿El gobernador regional? Ellos tienen culpa en esto”, reclamó otro y exigió el recojo de la basura acumulada desde hace tres días frente a las viviendas.

Ante esta situación, el médico y especialista en salud pública, Julio Barrena Dioses, advirtió a Correo que la situación es “preocupante porque estas aguas contaminadas pueden transmitir leptospirosis, la misma que podría tener consecuencias mortales”.

Agregó que Piura registra su cifra más alta de casos desde 2001. “Hasta la semana que cerró el 14, tenemos 3,560 casos de leptospirosis. Somos el segundo lugar a nivel nacional y ya tenemos 10 muertes”, indicó. También alertó que el contacto con agua contaminada por orina de roedores infectados puede transmitir la enfermedad.

Se suman.

En otro momento, frente a los medios de comunicación, la senadora Karla Schaefer y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, responsabilizaron al gobierno regional y municipal por las inundaciones en Piura.

“Para qué existen si no están acá. Rompiendo candados hemos estado. El alcalde de Castilla ha dejado que se inundara el hospital Cayetano Heredia, dónde está el gobernador, dónde están las autoridades. ¿Tienen miedo de salir? ¿Por qué todo lo que han hecho es malo? Todo lo que han hecho está tocado por la corrupción, por eso está mal hecho”, increpó Schaefer.

Además, exigió que los fiscales actúen de oficio contra las autoridades ausentes en las zonas afectadas por las lluvias. “Espero que los fiscales actúen en denunciar de oficio a las autoridades que, para empezar, no están presentes. Todos están escondidos como un avestruz. Alcaldes no responden, gobernador no existe”, cuestionó.

En tanto, tras la demora en el funcionamiento del SARE El Chilcal, que estaba a cargo del Gobierno Regional de Piura, Arnillas, dispuso retomar el control directo durante la emergencia. “No puede ser posible que ese SARE no funcione a la perfección”, se lamentó.