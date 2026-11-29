El aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) registró la caída de placas del techo y la rotura de ventanas tras un sismo de magnitud 5,0 que sacudió la ciudad este sábado por la mañana.

El movimiento también provocó que pasajeros y trabajadores buscaran refugio mientras se desprendían algunos materiales de la infraestructura.

El sismo ocurrió a las 9:30 a. m., hora local, a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach y a una profundidad aproximada de 12,2 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las fuertes sacudidas también hicieron que residentes y visitantes abandonaran tiendas y viviendas para ponerse a salvo.

Minutos después comenzaron las réplicas. Los sismólogos del Instituto de Tecnología de California (Caltech) registraron al menos 40 movimientos posteriores, entre ellos uno de magnitud 4,5 que se produjo a las 11:41 a. m. y motivó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles activara nuevamente su protocolo de respuesta ante terremotos.

En el LAX, algunos viajeros se refugiaron debajo de las mesas mientras caían placas del techo y polvo. También se rompieron cristales en las instalaciones, aunque las inspecciones de las pistas no detectaron problemas y los vuelos continuaron con normalidad. Las autoridades no reportaron heridos ni daños mayores.