El ministro de Educación, José Antonio Chang, planteó como meta que tres o cuatro universidades públicas del Perú logren ubicarse entre las 100 mejores del mundo al finalizar el actual periodo de Gobierno.

El anuncio lo realizó durante una reunión con rectores de universidades estatales en el Congreso, donde planteó trabajar conjuntamente para mejorar la calidad y competitividad de la educación superior.

Durante el encuentro, el titular del Minedu anunció que se reorientará el 80 % de las becas del programa Beca 18 hacia carreras técnicas, ingeniería y tecnología, vinculadas con las necesidades productivas del país. Precisó que actualmente el programa cuenta con 58 mil beneficiarios y un presupuesto de S/1.500 millones.

Asimismo, informó que las universidades públicas recibirán una compensación económica por cada estudiante de Beca 18 que atiendan, al menos equivalente a la pensión más baja de las universidades privadas. Chang sostuvo que estas instituciones también afrontan gastos de infraestructura y equipamiento, por lo que corresponde reconocer su aporte en la formación de profesionales.

Por otro lado, el ministro ratificó su respaldo a la autonomía universitaria y planteó que las instituciones públicas consolidadas acompañen a las nuevas universidades mediante un modelo de “padrinazgo”.

También cuestionó la creación de 55 universidades públicas en los últimos cinco años sin una adecuada planificación, al considerar que esta situación fragmenta los recursos destinados a la educación superior.

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