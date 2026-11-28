Una dolorosa tragedia ha golpeado a una familia del distrito de San Andrés, en Pisco, tras la muerte de la pequeña Ágata García Lévano, de apenas un año y seis meses de edad, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves 26 de noviembre, alrededor de las 4:00 p. m., en el sector Camino Viejo.

Atropello de bebé

La irreparable pérdida ha dejado a sus padres sumidos en el dolor, mientras hoy buscan respuestas y justicia por la vida de su pequeña hija, que fue arrebatada en circunstancias que deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Según el testimonio de su madre, Alejandra Lévano Monroy, la menor habría sido atropellada por una camioneta cuyo conductor sería Manuel Flores, quien presuntamente se habría retirado del lugar luego del lamentable accidente. La madre sostiene que este hecho ha desencadenado una tragedia familiar y, en medio de su profundo dolor, pide que se investigue lo ocurrido, se establezcan las circunstancias del atropello y se identifique plenamente la responsabilidad de quien habría estado al volante de la unidad vehicular.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias respectivas; sin embargo, los familiares esperan que las investigaciones no se detengan y que se pueda avanzar en el esclarecimiento de este caso que ha conmocionado a quienes conocen la tragedia.

La familia también solicita el respaldo y la solidaridad de la ciudadanía para que su pedido de justicia sea escuchado, mientras atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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