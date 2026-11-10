Una persona de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada en la avenida Fermín Tangüis, en la provincia de Pisco. El fatal accidente se produjo frente al sector conocido como Villa Hermosa, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la carretera.

La tragedia se registró la noche del domingo 8 de junio. Una cámara de seguridad captó el minuto cuando el anciano cruzaba la vía y es brutalmente impactado por un vehículo de color negro, que se dio a la fuga. Otras unidades vehiculares que transitaban a gran velocidad también habrían pasado por encima del cuerpo, algunas incluso intentaban evitar nuevamente arrollarlo y hacían maniobras.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor habría fallecido de manera instantánea debido a la violencia del impacto. En el lugar de la tragedia se encontró un bastón de la víctima.

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para realizar las primeras diligencias y asegurar el área. Posteriormente, representantes del Ministerio Público se hicieron presentes y dispusieron el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para que sea identificado.

Un aspecto que genera preocupación es la escasa iluminación que existe en este tramo de la avenida Fermín Tangüis, condición que ha sido señalada como un factor de riesgo para peatones y conductores, especialmente durante las horas de poca visibilidad.

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