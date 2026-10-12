El conductor Miguel Ángel Meza Pedregal, de 24 años, continúa detenido tras el accidente de tránsito que dejó cinco personas fallecidas en el kilómetro 352 de la carretera Panamericana Sur, en las Pampas de Ocucaje, región Ica.

El joven es investigado por el presunto delito de homicidio culposo, mientras el Ministerio Público y la Policía realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fatal choque.

Trágico accidente

El investigado, natural de Ayacucho y residente en la ciudad de Ica, conducía una camioneta Mitsubishi Montero Sport azul, de placa ACH-538, cuando se produjo la colisión frontal con un automóvil station wagon Toyota blanco, de matrícula Y10-501, durante la madrugada del sábado 10 de octubre.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 a. m. y provocó la muerte de los cinco ocupantes del automóvil, que se desplazaba desde Ica con dirección a Abancay. La fuerza del impacto dejó la unidad menor severamente destrozada.

Las víctimas fueron identificadas como Pabel Richard Saune Villcas, de 32 años; Rubén Ventura Pumapillo, de 38; Arturo Aguirre Rodríguez, de 38; Roy Salas Ocsha, de 33; y Edison Martín Kari Ventura, de 32 años. Entre los fallecidos había dos profesionales de la ingeniería y tres trabajadores dedicados a la apicultura en la región Apurímac.

Según las primeras indagaciones de la Policía de Carreteras, una de las hipótesis apunta a que la camioneta habría invadido el carril contrario antes del impacto. También se evalúa la posible incidencia de la densa neblina registrada en el sector durante las primeras horas de la mañana.

Meza permanece detenido mientras se desarrollan las investigaciones. Entre las actuaciones que permitirán esclarecer el caso figuran el dosaje etílico, el peritaje técnico de tránsito y las necropsias de ley.

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