El alcalde de Ate, Franco Vidal, viajó a Arequipa, Junín, La Libertad y Pasco para participar en actividades de campaña con recursos de la municipalidad, según un reportaje del programa “Cuarto Poder”. Las imágenes y los datos presentados por el espacio periodístico han generado cuestionamientos sobre el uso de personal y presupuesto del distrito fuera de su jurisdicción.

El mismo reportaje señala que Vidal solicitó 19 días de licencia entre noviembre y diciembre por una infección de Helicobacter pylori, que causa gastritis. Sin embargo, durante ese periodo fue visto en actividades de campaña, e incluso comiendo, sin señales aparentes de enfermedad. Según el programa, el 10 de noviembre estuvo en La Libertad y el 11 de noviembre, en Pasco.

Otro punto que revela la investigación es la situación de Luis Rojas Minas, vinculado a la comuna de Ate y que habría trabajado fuera del distrito. Rojas obtuvo su registro de proveedor en julio y, el 7 de agosto de 2026, logró su primer contrato para brindar el servicio de edición fotográfica y audiovisual de videos. A fines de octubre, el contrato fue renovado con un aumento de S/ 7 mil a S/ 10 500. El reportaje precisa que fue contratado para servicios de la municipalidad de Ate y no para realizar campañas en otras regiones.

Consultado por el programa, el abogado penalista Percy Sota explicó que las acciones atribuidas al alcalde podrían ser consideradas como delito de abandono del cargo.

El medio intentó comunicarse con Franco Vidal para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.