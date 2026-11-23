De investigado por tráfico ilícito de drogas a empresario proveedor del Estado. Ese es el caso de Jorge Moran Flores, quien figura como gerente y representante legal de Águila Milenaria EIRL, empresa que ha facturado más de S/3 millones con la Municipalidad del Callao en apenas dos años.

Según el dominical de Panorama, Morán registra antecedentes de detenciones y denuncias por presunto tráfico de drogas. Su última vez fue en julio de 2023, pero solo meses después, en 2024, fundó su empresa Águila Milenaria.

De acuerdo con la documentación revisada, la compañía acumuló alrededor de 180 órdenes de servicio por la venta de bolígrafos, pelotas, instrumentos para podología, tazones, monedero de cuerpo, medallas, camisas, candados, bloqueadores solares, un set musical, entre otros.

El caso alertó a la Fiscalía, la Contraloría y a un congresista, quienes solicitaron información sobre las contrataciones de la empresa. Sin embargo, las entidades no habrían recibido la documentación requerida por parte de la Municipalidad del Callao.

NIEGA RECIBIR UN SOL DE ÓRDENES DE SERVICIO

Consultado sobre su rol en la empresa, Jorge Morán negó participar en las operaciones comerciales pese a configurar formalmente como propietario.

“En papeles es mi empresa, pero no, no trabajo ahí, yo no cobro ni un sol. Manejo una moto y alquilaba todavía (…) No tengo nada, no he recibido ni un sol", afirmó.

Durante su declaración también mencionó a Marco Torres (Gallardo), aunque evitó brindar mayores detalles. “No quiero tener problemas con nadie (...) Cuando me citen, daré mi descargo”, señaló.

OTRAS EMPRESAS

Como manifestó Jorge, en esta presunta organización estaría Marco Torres Gallardo, quien figura como socio fundador y representante legal de Inversiones Facunto SAC. Lo alarmante es que desde el 2023 ha facturado con la comuna del Callao más de 230 órdenes de servicio por casi 5 millones de soles.

Sumado a ello, Marco Torres tiene un primo paterno, quien tiene una empresa llamada Maximus Cero EIRL, la cual desde abril de 2026 comenzó a ganar órdenes de servicio en la comuna Chalaca y va ganando más de medio millón de soles.

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO

Frente a ello, el municipio del Callao emitió un comunicado informando que está dispuesto a atender cualquier acto de fiscalización o requerimiento de información que realicen las instituciones competentes.

Además, expresó que los procedimientos de contratación y adquisiciones del Estado con la empresa mencionada se desarrollaron conforme a la normativa vigente. No obstante, dispuso que dichos funcionarios mencionados deberán presentar su renuncia mientras duren las investigaciones.

“En ese sentido, mientras se desarrollan las investigaciones internas y se determinan las posibles responsabilidades individuales de los funcionarios que pudieran estar involucrados en los hechos mencionados en el reportaje, el Despacho de Alcaldía solicitará a dichos funcionarios la presentación de sus respectivas renuncias, como una medida que permita garantizar la transparencia y facilitar el esclarecimiento de los hechos”, refirió la entidad.