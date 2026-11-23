El alcalde electo del distrito de Huaylillas, en la provincia de Pataz (La Libertad), Fernando Morales Chinchay, se encuentra prófugo de la justicia tras ser señalado como presunto integrante de una organización criminal vinculada a 23 asesinatos, tráfico de drogas, extorsiones y estafas en Lima Norte.

Fernando Morales, quien ganó las elecciones municipales por Alianza para el Progreso (APP) , fue incluido entre los objetivos de un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante la madrugada del viernes, según un informe del programa “Punto Final”.

El operativo comprendió el allanamiento de 39 inmuebles en Lima, La Libertad, Lambayeque e Ica, además de dos establecimientos penitenciarios. El Poder Judicial autorizó la detención de 23 personas, incluidos dos policías.

Uno de los principales allanamientos se realizó en la asociación de vivienda Nuevo San Juan, en Huacho, donde Morales tendría propiedades y presuntamente ofrecía terrenos usurpados. En el lugar, las autoridades encontraron 336 municiones de diferentes calibres y una camioneta reportada como robada.

Según la investigación, el inmueble también habría funcionado como escondite de integrantes de la organización y depósito de armas.

De acuerdo con las pesquisas fiscales, el presunto cabecilla de la red sería Bryan Cometivos Paredes, alias “Troll”, condenado en febrero de 2026 a nueve años de prisión por tenencia ilegal de armas, según el dominical.

Pese a cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario y con un grillete electrónico, habría salido de su vivienda durante las noches. La investigación señala que Cometivos se habría asociado con Morales en 2024 y que este último habría facilitado una propiedad en Huacho para establecer la base de operaciones de la organización, a cambio de protección.

Además, el alcalde electo habría convencido a integrantes del grupo de cambiar sus domicilios a Huaylillas para incrementar su respaldo electoral, en unos comicios que ganó por una diferencia de apenas siete votos.

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