El Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales (CONREDE) de Tacna inauguró las Olimpiadas CONREDE 2026, competencia deportiva que reúne a representantes de 12 colegios profesionales de la región Tacna. La jornada inaugural se desarrolló en las instalaciones del local recreacional del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna.

Profesionales de los diferentes gremios deontológicos dejaron por un momento sus actividades laborales para vestirse de corto y participar en esta competencia que promueve el deporte, la integración y el compañerismo entre los colegios profesionales.

Profesionales hacen un alto en sus labores para vestirse de corto y confraternizar. (Foto: Difusión)

Profesionales hacen un alto en sus labores para vestirse de corto y confraternizar. (Foto: Difusión)

Gremios participantes

La juramentación de los deportistas estuvo a cargo de la profesora Maritza Espinoza Molina, directora de Coordinación Regional del Colegio de Profesores del Perú – Consejo Regional Tacna y destacada atleta máster. Por su parte, las palabras de inauguración estuvieron a cargo del presidente del CONREDE, periodista Richard Paz Jordán.

Posteriormente se realizó el desfile de las delegaciones participantes, integradas por representantes de los colegios profesionales de psicólogos, cirujanos dentistas, abogados, periodistas, arquitectos, ingenieros, enfermeros, administradores, biólogos, profesores, contadores y químicos farmacéuticos.

Profesionales hacen un alto en sus labores para vestirse de corto y confraternizar. (Foto: Difusión)

Profesionales hacen un alto en sus labores para vestirse de corto y confraternizar. (Foto: Difusión)

Equipo de voley del Colegio de Periodistas del Perú - Tacna. (Foto: Difusión)

Confraternidad entre profesionales

Las disciplinas deportivas contempladas en esta edición son fulbito varones, fulbito damas, vóley, básquet, tenis de mesa, cubilete y sapo. Asimismo se desarrollará una ginkana que incluirá concursos de canto, baile y barras, con el propósito de fomentar la participación y confraternidad entre los integrantes de las diferentes delegaciones.

Las jornadas deportivas se desarrollarán los días 22 y 29 de noviembre. En la última fecha se disputarán las finales de las competencias deportivas y se realizarán las actividades de la ginkana, con las que se dará cierre a las Olimpiadas CONREDE 2026.

Profesionales hacen un alto en sus labores para vestirse de corto y confraternizar. (Foto: Difusión)

Profesionales hacen un alto en sus labores para vestirse de corto y confraternizar. (Foto: Difusión)