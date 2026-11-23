El plan regulador de rutas de Huancayo se encuentra en la etapa final de levantamiento de observaciones, luego de que empresas y gremios de transportistas presentaran sus recomendaciones a la versión preliminar. El gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, Jorge Quispe, indicó que la consultora evaluará técnicamente cada propuesta para determinar cuáles son viables, aunque reconoció que algunos operadores han expresado su desacuerdo con los cambios.

“El interés colectivo de la ciudadanía está por encima de todo. El objetivo es acabar con los correteos y las disputas por pasajeros, además de mejorar la atención a los usuarios”, señaló.

Entre los principales cambios se evalúa fusionar algunas rutas, optimizar otras y establecer recorridos más lineales para reducir el tiempo de viaje. Quispe aseguró que las modificaciones no implicarán la desaparición de empresas ni la pérdida de flotas.

“No se les va a quitar flota, no se va a desaparecer ninguna empresa”, afirmó.

También señaló que los transportistas deberán cumplir requisitos para brindar el servicio, respetar sus recorridos y horarios.

“Actualmente existen quejas por unidades que dejan de circular alrededor de las 8 o 9 de la noche sin cumplir con sus horarios”, dijo.

Asimismo, cuestionó que algunos operadores hayan solicitado indemnizaciones y recordó que sus autorizaciones administrativas están sujetas a la aprobación del plan regulador.