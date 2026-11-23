La región Junín se mantiene en alerta permanente luego del sismo de magnitud 6.7 cuyo epicentro fue en la provincia de Junín. Según el reporte preliminar consolidado del Gobierno Regional de Junín, con información proporcionada por los alcaldes distritales, hasta el momento se contabilizan 10 personas heridas, 105 viviendas afectadas, 22 viviendas inhabitables, dos instituciones educativas afectadas y seis establecimientos de salud con daños.

En Huánuco se reportó un fallecido, el conductor de un tráiler alcanzado por las piedras tras un derrumbe.

Luego de este sismo, el Instituto Geofísico del Perú, registró otra réplica de 5 grados, a 30 kilómetros al noroeste de Junín, Junín, ayer a las 00:12:03 horas a 127 kilómetros de profundidad. Mientras que otro sismo ocurrió de 3.5M, ocurrió a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca, Chupaca, a las 08:21:56 horas de ayer.

El sismo de Junín, de 6.7 grados a 30 kilómetros al noroeste de Junín, ocurrido el último viernes a las 19:09 horas, según los datos del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Por su magnitud, el movimiento fue percibido en distintas zonas como Lima, Huánuco, Pasco, entre otras regiones.

Un fallecido

José Luis Paitán Coyllahua (42), sería la primera víctima del sismo ocurrido el viernes por la noche.Según diligencias preliminares, Paitán conducía el pesado vehículo blanco de placa D7U-818 con dirección a Lima, pero cerca a Río Blanco, límite entre San Rafael y Ambo, fue alcanzado por las piedras que cayeron por el deslizamiento causado por el temblor.

El herido inicialmente fue trasladado al centro de salud de Ambo, donde luego de recibir los primeros auxilios y por la gravedad del caso fue evacuado al Hospital Regional Hermilio Valdizán a donde desafortunadamente llegó sin signos de vida. Luego de las diligencias de ley, los restos del occiso fueron trasladados a la morgue por disposición de la fiscalía de Ambo.

El más afectado

El alcalde de Junín, Elio Zevallos, informó que existe un reporte de 40 viviendas afectadas con rajaduras en las paredes, la mayoría se ubica en Ulcumayo. Allí también existen planteles antiguos. Es por ello que coordinó con los alcaldes distritales. Además existen dos instituciones educativas declaradas en emergencia, como José Andrés Razuri y La Victoria.

“El sismo fue bastante fuerte y en el distrito de Ulcumayo, las viviendas sufrieron más daños estructurales, estamos coordinando con las autoridades del distrito para elevar la información al Simpac y se pueda brindar el apoyo a las familias afectadas”, mencionó la autoridad.

La infraestructura de la Universidad Peruana Los Andes en la provincia de Chanchamayo, también resultó afectadas se pudo observar en vídeos en redes sociales, rajaduras en las paredes. Además, se observó los momentos de tensión en la Merced cuando unos tesistas de la Upla, exponían y tuvieron que parar y evacuar de manera apresurada, mientras la sala donde estaban temblaba.

Según el reporte del Indeci, la carretera Tarma-San Ramón presentó restricciones al tránsito, mientras que en la ruta Lima-Huancayo se registraron caídas de piedras que dificultaron la circulación de vehículos. Un vehículo quedó detenido en la carretera Central debido al material desprendido sobre la vía, sin que se informara de lesiones entre sus ocupantes.

El subgerente de Defensa Civil del Gore Junín, José Vásquez Loaiza, mencionó que cuentan con los bienes de ayuda humanitaria para los damnificados.

En salud

La directora regional de Salud de Junín, María García informó que en el reporte situacional, se registraron 14 personas lesionadas, ninguna persona fallecida y 14 establecimientos de salud afectados que continúan operativos. Asimismo, se realizaron coordinaciones para atender las afectaciones en establecimientos de salud y se movilizaron equipos de respuesta en las zonas reportadas con daños.

Están afectados el hospital de apoyo de Pichanaqui, el hospital Julio Demarini Caro, los centros de salud Justicia, Paz y Vida en el Tambo, David Guerrero Duarte, Runatullo y Lllaupi. En el hospital de Tarma, hay 3 personas hospitalizadas, en el hospital de Pichanaqui, 7 hospitalizados, y en el hospital Julio Demarini Caro, hay 3 hospitalizados a causa del sismo registrado el último viernes por la noche en Junín y que afectó varias provincias y regiones del país.

El jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Pozuzo, Cristhian Alexis, Ballesteros Pascua refirió que a causa del sismo se reportaron rajaduras en dos viviendas, un comedor institucional, una institución educativa, una casa comunal, un local de la Gobernación y un puesto de salud, del caserío de Santa Cruz.