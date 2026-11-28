La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó la intervención de los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público tras conocer posibles irregularidades en el desempeño de jueces y fiscales durante visitas de trabajo a Arequipa y Puno.

La presidenta de la institución, María Teresa Cabrera Vega, remitió oficios a los titulares de ambas entidades para comunicar situaciones que, de confirmarse, podrían perjudicar la atención a los ciudadanos y el funcionamiento del sistema de justicia.

Entre los hechos reportados se encuentran presuntas deficiencias en la atención de personas que acuden a las cortes superiores de justicia, así como posibles incumplimientos del horario laboral por parte de magistrados que se retirarían de sus despachos después del horario establecido para el almuerzo.

La JNJ precisó que estas situaciones deben ser evaluadas por las instancias correspondientes, debido a que podrían afectar el derecho de litigantes y ciudadanos a recibir una atención oportuna. La iniciativa también busca que las denuncias por presuntas inconductas funcionales, irregularidades en el ejercicio de labores jurisdiccionales y fiscales, y posibles faltas disciplinarias sean atendidas dentro de los plazos establecidos.

La supervisión de la conducta funcional de jueces y fiscales corresponde a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) y a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), respectivamente, de acuerdo con sus atribuciones legales. Estas competencias se ejercen sin perjuicio de las facultades constitucionales y disciplinarias de la Junta Nacional de Justicia.

Finalmente, la institución señaló que la coordinación entre los organismos busca fortalecer el control funcional, la transparencia y la responsabilidad en el sistema de justicia, además de garantizar el respeto al debido procedimiento en la atención de las demandas ciudadanas.