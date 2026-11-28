La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Piura para supervisar las acciones de respuesta frente a las inundaciones que afectan a cientos de familias. Durante su recorrido por el sector El Chilcal, pidió a la población mantenerse unida ante la emergencia.

“Tenemos que estar más unidos. Estos son los momentos que nos definen como peruanos”, expresó la mandataria, quien también agradeció la labor de los integrantes del Ejército que participan en las labores de rescate y apoyo a los damnificados. Fujimori abrazó a varios militares como muestra de reconocimiento por su trabajo.

Al ser consultada por la ausencia del gobernador regional Luis Neyra y de los alcaldes durante la emergencia, la presidenta señaló que no es momento de buscar culpables, sino de trabajar de manera conjunta para atender a las familias afectadas.

Asimismo, anunció que el Gobierno emitirá un decreto para que los sistemas alternativos de evacuación de aguas pluviales (SARE) y los equipos destinados a enfrentar las inundaciones sean manejados por el Gobierno central. La medida se plantea luego de que estos sistemas no funcionaran adecuadamente durante las intensas lluvias registradas en Piura.

En El Chilcal, Fujimori informó que ya se encuentran operativas tres motobombas para evacuar el agua acumulada. También señaló que se está organizando una olla común para atender a las familias damnificadas durante los próximos días.

La presidenta anunció que continuará con la supervisión de las acciones en el sector Ignacio Merino, donde también se ha instalado una olla común para apoyar a los vecinos afectados por las inundaciones.