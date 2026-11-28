Victoriano Huisa Chuyman, poblador del centro poblado de Casa Blanca, en San José de los Molinos, solicitó al Gobierno Regional de Ica maquinaria pesada para culminar los trabajos de encauzamiento y defensa ribereña del río Ica. El pedido comprende 750 metros pendientes de intervención, considerados una zona de riesgo ante la próxima temporada de lluvias.

Cultivos en riesgo

El poblador recordó que los desbordes anteriores ocasionaron pérdidas en terrenos agrícolas. “El año pasado el río se ha llevado casi media hectárea de maíz y, más abajo, también se llevó los pallares. Al señor Martín Donaire le malogró tres hectáreas de maíz que estaban listas para cosechar; todo se lo ha llevado”, relató.

Asimismo, cuestionó que los trabajos iniciados desde la bocatoma no hayan continuado por el sector afectado. “El año pasado han empezado de la bocatoma para arriba, pero el río que estaba llevando no lo han tocado. Son 750 metros que faltan y hasta ahora no han trabajado en esa parte”, manifestó.

Huisa Chuyman indicó que más de 100 agricultores de Casablanca y sectores cercanos dependen de sus terrenos, donde cultivan papa, palta, maíz, pallares y granada. “Nosotros vivimos de ahí, de la agricultura viven nuestros hijos y también nuestros nietos. Todo lo que trabajamos e invertimos puede perderse si viene una creciente y arrasa con nuestros sembríos”, expresó.

Sobre las gestiones realizadas, explicó que anteriormente solicitaron maquinaria al programa encargado del encauzamiento, pero los trabajos quedaron inconclusos. “Mandaron maquinaria, pero llegó hasta cierto punto y ahí quedó. Ahora presentamos nuevamente un documento y nos dijeron que no tenían presupuesto, que teníamos que acudir al Gobierno Regional”, señaló. El 16 de noviembre presentaron un memorial dirigido al gobernador Jorge Hurtado Herrera.

Finalmente, pidió al Gobierno Regional, al Gobierno Nacional y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego disponer de excavadoras hidráulicas, tractores sobre orugas y volquetes para completar la defensa ribereña.

“Quisiera urgentemente que nos apoyen con las maquinarias, aunque sea para asegurar algo. Si no nos apoyan, prácticamente vamos a perder todo lo que hemos trabajado”, enfatizó. También advirtió que el sector recibe agua potable apenas entre 20 y 30 minutos al día.

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