Las intensas lluvias que azotan Piura obligaron a evacuar a familias damnificadas que quedaron atrapadas por el agua en sus viviendas. Equipos de rescate realizan labores de traslado para poner a salvo a los afectados, entre ellos adultos mayores y niños. La emergencia continúa en distintos sectores de la ciudad, donde los vecinos requieren apoyo para evacuar el agua acumulada.
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Policía de salvataje rescata a personas atrapadas en sus viviendas en Piura
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Policía de salvataje rescata a personas atrapadas en sus viviendas en Piura
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PIURA
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PIURA
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Policía de salvataje rescata a personas atrapadas en sus viviendas en Piura
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Policía de salvataje rescata a personas atrapadas en sus viviendas en Piura