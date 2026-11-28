Mano Menezes convocó a 24 jugadores para el amistoso ante Panamá que se jugará el 9 de diciembre en el estadio Garcilaso, en Cusco.

Al tratarse de un partido fuera de las fechas FIFA, el técnico brasileño Mano Menezes formó una lista integrada sobre todo por futbolistas de la liga peruana. Solo dos de los citados militan fuera del país: el delantero Bassco Soyer, del Gil Vicente portugués, y el defensa Jonathan Bilbao, del Carabobo venezolano.

Soyer ya estuvo en convocatorias previas. Bilbao, venezolano de nacimiento con nacionalidad peruana, se estrena en la Bicolor.

Altitud

Menezes nutrió la nómina con jugadores de Cienciano, Deportivo Garcilaso, Melgar, Comerciantes Unidos y Cajamarca, acostumbrados a competir en la altura, pues recordemos que el estadio cusqueño se ubica a 3,400 metros sobre el nivel del mar.

El seleccionador prescindió de futbolistas de Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo, que en diciembre disputarán la fase final de la Liga 1 para definir al campeón nacional de 2026.

Con este partido, Perú seguirá probando jugadores con miras a las eliminatorias del Mundial 2030. La Federación Peruana de Fútbol evalúa jugar en Cusco algunos encuentros de ese proceso, por lo que el amistoso servirá también como ensayo en la altitud.

La Bicolor ganó 2-0 a Bolivia en noviembre, en un amistoso en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima. Fue su segundo triunfo en nueve partidos de la era Menezes, quien asumió con la misión de renovar el equipo y crear la estructura que compita en las eliminatorias.

Por clubes, Deportivo Garcilaso aporta cuatro jugadores: Aldair Salazar, Erick Canales, Beto Da Silva y Christopher Olivares. Melgar, Cienciano y Sporting Cristal ponen tres cada uno. Cienciano cuenta con Carlos Cabello, Gerson Barreto y Matías Succar; Melgar, con Matías Lazo, Matías Zegarra y Jhonny Vidales. En el arco aparecen Matías Córdova, Diego Enríquez y César Bautista. Samuel Pereda juega en la L3 con Alianza.

La lista incluye tres porteros, nueve defensas, siete centrocampistas y cinco delanteros.

Decisión

Para esta convocatoria, Menezes no llamó a jugadores de la ‘U’, Alianza y Huancayo ya que juegan la final nacional.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad