Un movimiento sísmico de magnitud 4.5 fue registrado este sábado frente al litoral de Lambayeque. El temblor tuvo como referencia más cercana la localidad de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, donde alcanzó una intensidad de grado III, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 12:45 p. m., con una profundidad de 24 kilómetros. Su epicentro se localizó en el mar, a 128 kilómetros al oeste de Pimentel, según los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0838 Fecha y Hora Local: 28/11/2026,12:45:44 Magnitud: 4.5 Profundidad: 24 km Latitud: -7.28 Longitud: -81.01 Intensidad: III Pimentel Referencia: 128 km al O de Pimentel, Chiclayo - Lambayeque https://t.co/x8EWMfpPYK — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 28, 2026

Pese a que el movimiento fue percibido en la zona, las autoridades locales no informaron sobre daños materiales ni personas afectadas por el sismo.

Este fue el segundo movimiento telúrico sentido en el país durante la jornada del sábado 28 de noviembre. El primero ocurrió en la región Ica durante la mañana y registró una magnitud de 3.9.