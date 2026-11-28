El emblemático Candelabro de Paracas, considerado un geoglifo único en el continente americano, conmemora diez años desde su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación, consolidándose como uno de los principales referentes históricos, culturales y turísticos de la provincia de Pisco y de la región Ica. Esta importante distinción reconoce su extraordinario valor simbólico y la necesidad de preservar este legado que forma parte de la identidad del país.

Patrimonio Cultural

Ubicado al noroeste de la bahía de Paracas, este imponente geoglifo destaca por sus dimensiones y su particular representación trazada sobre una ladera frente al océano Pacífico, convirtiéndose en una de las imágenes más representativas del destino turístico de Paracas. Su singularidad y misterio continúan despertando el interés de investigadores, visitantes nacionales y extranjeros que llegan para conocer este importante vestigio del patrimonio cultural peruano.

Su reconocimiento oficial se concretó mediante la Resolución Viceministerial N.° 162-2016-VMPCIC-MC, de fecha 29 de diciembre de 2016, constituyéndose en la primera declaratoria de un paisaje cultural en el Perú. A diez años de este importante acontecimiento, el Candelabro de Paracas es un símbolo de orgullo e identidad, poniendo en evidencia la importancia de proteger, conservar y difundir este invaluable patrimonio para las futuras generaciones.

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