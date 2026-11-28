El Ministerio de Cultura (Mincul) declaró en emergencia por 90 días al Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, ante el riesgo de afectaciones por las lluvias que se vienen registrando, las cuales están asociadas al Fenómeno El Niño (FEN) y el inicio de la temporada de precipitaciones 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000326-2026-VMPCIC/MC, publicada en el diario El Peruano.

Según el sector, la ubicación del monumento lo hace vulnerable a las lluvias intensas, que podrían comprometer su estabilidad estructural y conservación, además de ocasionar la pérdida de información arqueológica.

Durante el periodo de emergencia se ejecutarán acciones preventivas, entre ellas la instalación de apuntalamientos metálicos en puntos del lado suroeste del sector Fortaleza de Kuélap.

Kuélap, el icónico sitio arqueológico de la cultura Chachapoyas en el Valle Alto del Utcubamba en la región Amazona.

Los trabajos comprenderán el acondicionamiento de las áreas, montaje de los sistemas, supervisión técnica y monitoreo inicial.

El Mincul señaló que esta declaratoria permitirá acelerar las intervenciones para proteger la integridad física y los valores culturales y científicos del complejo arqueológico, así como gestionar los recursos económicos necesarios para atender los riesgos identificados.

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