El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Rafael Rey Rey como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de España. La designación fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 198-2026-RE, publicada este sábado 28 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

La disposición también establece que se le otorguen las cartas credenciales y los plenos poderes necesarios para ejercer la representación diplomática peruana. Sin embargo, la fecha en que Rey deberá asumir el cargo será determinada posteriormente mediante una resolución ministerial.

El exministro dejó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el pasado 18 de setiembre, luego de presentar su renuncia por razones de salud. Había asumido esta cartera el 28 de julio de 2026.

La designación de Rey no fue la única anunciada por Cancillería. Mediante otra disposición, el Ejecutivo nombró a Madeleine Osterling Letts como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Al igual que en el caso de España, la resolución correspondiente dispone la entrega de las cartas credenciales y los plenos poderes para ejercer sus funciones. La fecha de inicio de su gestión también será fijada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.