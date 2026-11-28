Ante los efectos de los oleajes anómalos que vienen afectando el litoral pisqueño, la División de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pisco intensificó sus labores de evaluación y prevención, desplazando a su personal hasta la explanada del borde costero de la playa La Cruz para verificar los daños ocasionados por el desborde del mar.

Trabajo preventivo

Durante la inspección, encabezada por el mayor César Romero, jefe de la División de Defensa Civil, se constató que el mar habría avanzado aproximadamente 50 metros sobre la explanada, dejando acumulación de piedras, ramas, charcos de agua y afectaciones en una losa deportiva.

De acuerdo con la evaluación realizada, el desborde se produjo el lunes 23 de noviembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, generando condiciones de riesgo para las personas que frecuentan este espacio para realizar actividades deportivas y recreativas.

Frente a este escenario, Defensa Civil adoptó medidas preventivas y dispuso el cierre temporal de la explanada de la playa La Cruz durante siete días, con la finalidad de evitar accidentes y salvaguardar la integridad de los vecinos.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a respetar las restricciones, evitar los ejercicios en las orillas, suspender la pesca deportiva y no ingresar a las zonas afectadas mientras continúen las condiciones adversas del mar.

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