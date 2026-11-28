Un movimiento sísmico de magnitud 3.9 fue registrado la mañana de este sábado 28 de noviembre frente a las costas de la región Ica, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro se localizó en el mar, a 65 kilómetros al suroeste de Ica, mientras que su profundidad alcanzó los 37 kilómetros. El evento ocurrió exactamente a las 8:11 a. m., según el Centro Sismológico Nacional.

La población percibió el temblor con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli. Pese al movimiento, las autoridades locales no informaron sobre personas afectadas ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0837 Fecha y Hora Local: 28/11/2026,08:11:25 Magnitud: 3.9 Profundidad: 37 km Latitud: -14.41 Longitud: -76.22 Intensidad: II-III Ica Referencia: 65 km al SO de Ica, Ica - Ica https://t.co/w2QZoseEZc — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 28, 2026

En relación con la actividad sísmica en la costa central del país, el sismólogo César Jiménez Tintaya, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en entrevista en RPP, advirtió que esta zona mantiene energía sísmica acumulada desde 1746, año en que ocurrió el último megaterremoto.

El especialista explicó que los terremotos registrados en 1940, 1966, 1974 y 2007 liberaron alrededor del 20 % de la energía acumulada desde entonces. En ese contexto, señaló que podría producirse un movimiento de magnitud entre 8.5 y 8.8 en la región central del Perú.