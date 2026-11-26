El 33% de las empresas peruanas ha implementado inteligencia artificial (IA) en sus operaciones, frente al 43% registrado a nivel regional, según las cifras presentadas por Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot, durante la última jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

El especialista destacó que el Perú tiene oportunidades para mejorar su productividad mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, independientemente del tamaño de las empresas.

La exposición formó parte del bloque “IA y productividad empresarial: ¿Cómo usar IA, para qué?”, realizado este jueves 26 de noviembre, que también contó con la participación de Brooke Weddle, socia sénior de McKinsey & Company.

Víctor Laguna identifica tres fases para implementar inteligencia artificial

Laguna explicó que, si bien un sector del empresariado peruano ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, existen diferentes niveles de madurez tecnológica en las organizaciones.

En ese sentido, identificó tres fases que las empresas deberían considerar para incorporar esta tecnología en sus operaciones:

Personas: facilitar a los trabajadores el acceso a herramientas de inteligencia artificial.

facilitar a los trabajadores el acceso a herramientas de inteligencia artificial. Procesos: identificar las actividades que pueden optimizarse mediante la implementación de IA.

identificar las actividades que pueden optimizarse mediante la implementación de IA. Experiencia del usuario: aprovechar la tecnología para mejorar la atención y los servicios ofrecidos a los clientes.

Según el especialista, la adopción progresiva de estas herramientas representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y competitividad empresarial.

Perú registra una brecha de 10 puntos porcentuales en adopción de IA

De acuerdo con las cifras expuestas por el cofundador de PathPilot, el Perú se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo del promedio regional en la implementación de inteligencia artificial en las empresas.

Esta diferencia evidencia, según los datos presentados, el espacio que tiene el sector empresarial peruano para incorporar nuevas tecnologías y optimizar sus actividades productivas.

Brooke Weddle: inteligencia artificial puede mejorar los servicios del Estado

Por su parte, Brooke Weddle, socia sénior de McKinsey & Company, explicó que las oportunidades de automatización en el Perú no se limitan a las actividades físicas o repetitivas.

La especialista señaló que los agentes de inteligencia artificial también podrían contribuir a agilizar procedimientos administrativos, como la revisión de solicitudes, el procesamiento de documentos y la entrega de información a los ciudadanos.

Sin embargo, precisó que las personas deben mantener la responsabilidad sobre aquellas decisiones que requieren criterio y evaluación humana.

Inteligencia artificial: automatización no implica necesariamente pérdida de empleos

Weddle también abordó las preocupaciones relacionadas con el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

“Es importante señalar que el potencial de automatización en el Perú debe entenderse como una oportunidad para replantear la forma en que se organiza el trabajo, más que como una predicción de cuántos empleos se eliminarán”, manifestó.

La especialista destacó que estas herramientas pueden contribuir a reorganizar las actividades laborales y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.