Luego que el gobierno suscribió hoy la novena adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural con la empresa Cálidda, la presidenta Keiko Fujimori aclaró que la adenda no detiene ni reemplaza al proyecto estructural del gas natural en el sur.

“Por el contrario, nuestro Gobierno ha solicitado formalmente a ProInversión la reactivación del sistema integrado de transporte de gas zona sur, y ambos proyectos son complementarios y avanzarán en paralelo . No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se desarrollan diferentes proyectos”, dijo.

Precisó que la firma de la adenda permitirá ampliar el acceso a este recurso energético en las regiones de Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

Luego, durante su participación en el CADE de Ejecutivos 2026, Keiko Fujimori insistió que el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGAS) continúa vigente y que Proinversión estará a cargo de impulsar las acciones para reactivarlo. “Estamos atendiendo el presente sin renunciar al futuro. La masificación del gas natural tiene que ser una verdadera política de Estado que una al país por encima de cualquier diferencia política”, aseveró.

“Sé que en estos proyectos se suscitan las críticas y las dudas. En el Perú de hoy hay solo dos caminos en la política y ninguno es ideológico: o se es parte de la solución o se es parte del problema. O estás del lado de cambiar las cosas o estás del lado de que las cosas sigan igual”, indicó.

Dirigiéndose al empresario y asistentes al CADE 2026 la mandataria anotó: “He venido a tomar decisiones, y quienes quieran ser parte de las soluciones encontrarán las puertas abiertas en nuestro gobierno”.

La mandataria también mencionó el destrabe de obras como el hospital Antonio Lorena del Cusco, la reanudación de trabajos en la Torre Trecca, en Lima, y la reactivación de un tramo del Tren Macho en el centro del país.

Fenómeno El Niño e inseguridad

Keiko Fujimori precisó que se limpiaron 300 kilómetros de ríos y quebradas y se retiraron 12 millones de metros cúbicos de material. También indicó que se distribuyeron 24 puentes en el norte y sur del país, se instalaron tres hospitales de campaña y se dispuso de siete mil toneladas de ayuda humanitaria.

Sobre la seguridad ciudadana, destacó la creación del comando unificado y la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

Además, Fujimori convocó al sector privado a trabajar junto con el Gobierno para impulsar la inversión, generar empleo y reducir la pobreza. “ El sector privado no es enemigo del Gobierno. Quizás así lo vieron otros gobiernos. El nuestro no”, agregó.

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