Momentos de tensión y temor vivieron clientes y trabajadores de la agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicada en el distrito de Cayma, luego de que un hombre presuntamente exigiera 25 mil soles y amenazara con provocar una detonación dentro de la entidad financiera.

El incidente ocurrió hoy, cuando el individuo, identificado como Daniel Muñiz Zapata, habría solicitado dicha cantidad de dinero y advertido que atentaría contra el banco. La amenaza generó alarma entre las personas que se encontraban realizando operaciones bancarias, como retiros y depósitos, tanto en las ventanillas como en los cajeros automáticos.

Ante la gravedad de la advertencia, los trabajadores solicitaron apoyo policial. Los agentes llegaron al establecimiento e intervinieron al sospechoso, quien llevaba una mochila. Durante la revisión, se constató que el bolso estaba vacío y no contenía explosivos ni algún artefacto que pudiera provocar una detonación.

Como medida preventiva, la Policía dispuso la evacuación de los clientes y trabajadores de la agencia bancaria para descartar cualquier riesgo. La intervención también obligó a los negocios ubicados en los alrededores a suspender temporalmente sus actividades.

El detenido sería guía de turismo y quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones. La Policía, a través de sus diferentes unidades, trabaja en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de la amenaza y determinar las responsabilidades correspondientes.