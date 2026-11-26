La industria de los videojuegos atraviesa una transformación marcada por el encarecimiento de las consolas, la creciente demanda de componentes para inteligencia artificial (IA) y la pérdida de terreno del formato físico frente al digital.

El sector generó 188.800 millones de dólares en 2025 y cuenta con 3.600 millones de jugadores en todo el mundo, según la consultora especializada Newzoo.

Una muestra de su alcance comercial es el lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” (GTA VI), que generó 3.790 millones de dólares y acumuló 638 millones de horas de juego en PlayStation durante sus primeros cuatro días, según cifras recogidas por la agencia EFE.

¿Por qué las consolas de videojuegos son cada vez más caras?

El crecimiento de la inteligencia artificial ha incrementado la demanda de memorias y otros componentes electrónicos necesarios tanto para los centros de datos como para la fabricación de consolas.

Esta situación ha provocado un encarecimiento de los suministros tecnológicos, un fenómeno denominado por los usuarios como “RAMpocalipsis” (RAMpocalypse, en inglés).

José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), explicó a EFE que los fabricantes han recurrido al incremento de precios para compensar los mayores costos de producción.

“Todos los productores de consolas intentan contrarrestar estos incrementos de costes”, señaló el representante de la industria.

PlayStation y Xbox registran importantes aumentos de precios

A diferencia de generaciones anteriores, cuando las consolas reducían progresivamente sus precios tras su lanzamiento, los dispositivos actuales han experimentado incrementos significativos.

Según las cifras recogidas por EFE, la PlayStation 5 salió al mercado en 2020 con un precio de 499 dólares y actualmente cuesta 650 dólares. Por su parte, la Xbox Series S pasó de 299 a 499 dólares durante el mismo periodo.

Esta tendencia contrasta con lo ocurrido con la PlayStation 4, que fue lanzada por 399 dólares y posteriormente llegó a comercializarse por 199 dólares.

Producir videojuegos también resulta más costoso

El incremento de los costos no se limita a las consolas. El desarrollo de videojuegos también demanda mayores inversiones, equipos especializados y periodos de producción prolongados.

Entre el lanzamiento de GTA V y GTA VI transcurrieron 13 años. La nueva entrega de Rockstar Games incorpora un escenario de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, el doble que su antecesora, según el despacho de EFE.

“Crear un videojuego es exponencialmente más caro que hace años”, explicó a EFE Javier Cadenas, director del área de Videojuegos de U-tad, centro universitario especializado en tecnología y artes digitales.

Sin embargo, no todos los estudios cuentan con los recursos económicos necesarios para desarrollar producciones de esa magnitud.

¿Se acerca el fin de los videojuegos en formato físico?

Otro de los cambios que enfrenta la industria es el crecimiento de las ventas digitales frente a la comercialización de videojuegos en discos.

De acuerdo con EFE, PlayStation ha fijado enero de 2028 como fecha para la desaparición de los formatos físicos, una decisión que ha generado cuestionamientos entre los consumidores.

Los jugadores señalan que los videojuegos físicos ofrecen ventajas como la posibilidad de revenderlos, prestarlos, intercambiarlos y conservarlos como objetos de colección.

Según un informe del Observatorio Europeo Audiovisual, las ventas de videojuegos físicos disminuyeron un 61,5 % entre 2016 y 2025, mientras que las compras digitales registraron un crecimiento del 184 %, de acuerdo con las cifras citadas por EFE.

Videojuegos en la nube: ¿desaparecerán las consolas?

El crecimiento de los servicios de videojuegos en la nube abre la posibilidad de acceder a títulos de alta exigencia tecnológica sin necesidad de contar con una consola tradicional o una computadora de alto rendimiento.

No obstante, Moreno considera que las consolas y las computadoras seguirán ofreciendo ventajas relacionadas con el rendimiento, la estabilidad y la calidad de la experiencia de juego.

El representante de AEVI sostiene que, más que una sustitución completa de los dispositivos tradicionales, el futuro de la industria apunta hacia una diversificación de las formas de acceder a los videojuegos.