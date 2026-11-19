Los efectos del fenómeno El Niño podrían afectar la economía de las familias y negocios peruanos debido al encarecimiento de productos, la interrupción de actividades comerciales y los gastos imprevistos.

En este escenario, la necesidad de realizar pagos urgentes, contratar servicios o solicitar préstamos podría incrementar la exposición de los ciudadanos a estafas digitales y robos de información personal y financiera.

Según el estudio Del fraude a la confianza digital: riesgos, prevención e inteligencia artificial en Perú, elaborado por Experian en 2026, el 73,5 % de los peruanos encuestados recibió al menos un intento de fraude durante el último año, mientras que el 51 % desconoce cómo reportarlo.

Suplantación de identidad: uno de los riesgos del fraude digital

Alfredo Monasi, especialista de Experian Perú, explicó que el fraude digital no solo implica pérdidas económicas, sino también el riesgo de que terceros utilicen información personal para solicitar créditos sin autorización.

De acuerdo con el estudio, el 64 % de los encuestados identifica la suplantación de identidad como un escenario de vulnerabilidad, mientras que el 37 % considera que podría estar expuesto a fraudes al solicitar un crédito.

Estas situaciones podrían afectar el historial crediticio de las víctimas y dificultar su acceso a futuras oportunidades de financiamiento.

¿Cómo prevenir estafas digitales ante emergencias por El Niño?

Para reducir la exposición a posibles fraudes financieros en situaciones de emergencia, los especialistas recomiendan adoptar las siguientes medidas:

Verificar la autenticidad de los mensajes y enlaces recibidos.

Comprobar la procedencia de las ofertas de préstamos y financiamiento.

Evitar compartir información personal y financiera por canales no confiables.

Revisar periódicamente el historial crediticio.

Monitorear la aparición de obligaciones financieras no reconocidas.

Conservar las comunicaciones y registros relacionados con posibles fraudes.

¿Qué hacer si detectas un préstamo que no solicitaste?

Revisar periódicamente el historial crediticio permite conocer las obligaciones financieras vigentes e identificar posibles señales de suplantación de identidad.

Si una persona detecta una deuda que no reconoce, debe comunicarse con la entidad que reportó la información para verificar su origen y solicitar la revisión correspondiente.

Asimismo, se recomienda conservar las evidencias relacionadas con el caso para facilitar su seguimiento.