En el marco del Día de la Mujer Emprendedora, que se conmemora cada 19 de noviembre, el liderazgo femenino continúa ganando espacio en el ecosistema de innovación y tecnología del Perú.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), más de 3500 proyectos de innovación cofinanciados por el Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo (ProInnóvate) son liderados por mujeres.

Sin embargo, identificar oportunidades de mercado, captar clientes, acceder a financiamiento y superar las brechas de género siguen siendo algunos de los desafíos para consolidar un emprendimiento tecnológico.

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Emprendimiento femenino: los desafíos de innovar en el Perú

Rosario Cruz Giron, docente de negocios y emprendimiento del Instituto de Educación Superior Certus, señala que uno de los principales retos de las emprendedoras es identificar oportunidades de negocio y establecer vínculos con el sector empresarial.

Según el Informe de Empleabilidad 2025 de Certus, el 55 % de los egresados ocupados de las áreas de Finanzas y Tecnologías de la Información (TI) trabaja en grandes empresas.

“El desafío no es únicamente lograr que más mujeres emprendan, sino garantizar que tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus ideas y hacer crecer sus empresas”, explica la especialista.

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Cuatro claves para emprender en tecnología e innovación

En ese contexto, Cruz comparte cuatro recomendaciones para las mujeres que buscan iniciar o consolidar un negocio tecnológico.

1. Valida tu idea antes de invertir

Antes de desarrollar un producto o servicio completo, es recomendable conversar con potenciales clientes para identificar sus necesidades y conocer cuánto estarían dispuestos a pagar por una solución.

Una alternativa es desarrollar un producto mínimo viable (PMV), es decir, una versión inicial que permita recoger opiniones, identificar mejoras y evaluar su aceptación en el mercado.

2. Demuestra los beneficios de tu producto o servicio

Más allá de las características tecnológicas de una propuesta, es importante explicar cómo esta puede ayudar a otras empresas a reducir costos, ahorrar tiempo o incrementar sus ventas.

Realizar pruebas piloto puede contribuir a demostrar resultados y generar confianza entre los potenciales clientes.

3. Forma un equipo con conocimientos complementarios

Liderar un emprendimiento tecnológico no implica dominar todas las áreas del negocio, como programación, finanzas, marketing y ventas.

La especialista recomienda identificar las necesidades de la empresa e incorporar profesionales que aporten conocimientos desde sus respectivas especialidades.

4. Establece alianzas para hacer crecer tu negocio

Participar en incubadoras de negocios, programas de mentoría y espacios de innovación permite ampliar las redes de contacto, recibir asesoramiento y explorar oportunidades de financiamiento.

Estas iniciativas también pueden facilitar el acercamiento a empresas que podrían convertirse en clientes o socios estratégicos.

Según Produce, la participación de mujeres en el liderazgo de proyectos financiados por ProInnóvate pasó del 19 % en 2007 al 40 % en 2024.

Para la especialista de Certus, la capacitación continua y la capacidad de adaptación son fundamentales para desenvolverse en un sector en constante transformación.

Asimismo, destaca la importancia de combinar conocimientos tecnológicos, habilidades empresariales y liderazgo para consolidar negocios innovadores y competitivos.