Una oferta imperdible, un supuesto premio o una solicitud para actualizar un servicio pueden ser algunas de las estrategias que utilizan los ciberdelincuentes para lograr que sus víctimas instalen aplicaciones maliciosas en sus celulares.

Ante esta modalidad de fraude digital, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape compartieron una serie de recomendaciones para proteger la información personal y financiera de los usuarios.

El engaño suele comenzar con un enlace o archivo enviado por WhatsApp, mensajes de texto (SMS) o redes sociales. Posteriormente, los delincuentes buscan que las víctimas otorguen permisos injustificados o desactiven las medidas de seguridad de sus dispositivos.

¿Cómo identificar una aplicación maliciosa antes de instalarla?

Para reducir el riesgo de ser víctima de una estafa digital, BCP y Yape recomiendan adoptar las siguientes medidas de seguridad:

Descarga aplicaciones desde tiendas oficiales: utiliza Google Play Store o App Store y evita ingresar a enlaces desconocidos.

utiliza Google Play Store o App Store y evita ingresar a enlaces desconocidos. Revisa los permisos: desconfía de las aplicaciones que solicitan acceso a tus mensajes, contactos o pantalla sin una justificación clara.

desconfía de las aplicaciones que solicitan acceso a tus mensajes, contactos o pantalla sin una justificación clara. No desactives las medidas de seguridad: evita apagar Google Play Protect, antivirus u otros mecanismos de protección.

evita apagar Google Play Protect, antivirus u otros mecanismos de protección. Desconfía de ofertas y premios: los beneficios atractivos y las versiones gratuitas no autorizadas de aplicaciones de pago pueden ser utilizados como señuelos.

los beneficios atractivos y las versiones gratuitas no autorizadas de aplicaciones de pago pueden ser utilizados como señuelos. Protege tus contraseñas: nunca compartas claves, PIN o códigos de verificación con terceros.

Asimismo, las entidades recomiendan desconfiar de los mensajes que advierten sobre supuestos bloqueos de cuentas o beneficios próximos a vencer, pues buscan generar una sensación de urgencia en las víctimas.

¿Cuáles son las señales de que tu celular podría tener una app maliciosa?

Existen comportamientos inusuales en los dispositivos móviles que podrían advertir sobre la presencia de un software malicioso, entre ellos:

Pantallas negras o mensajes de actualización y carga inesperados.

Aplicaciones que no recuerdas haber instalado.

Programas con nombres genéricos como “Servicio” o “Actualización”.

Códigos de verificación que no solicitaste.

Notificaciones de operaciones financieras que no reconoces.

Estas señales podrían estar relacionadas con intentos de acceder a tus cuentas, capturar información privada o tomar el control de determinadas funciones del dispositivo.

¿Qué hacer si instalaste una aplicación maliciosa en tu celular?

BCP y Yape recomiendan actuar de inmediato ante la sospecha de que un dispositivo móvil ha sido comprometido.

Desconecta el celular de internet: activa el modo avión y verifica que el Wi-Fi y los datos móviles estén desactivados. Evita realizar operaciones: no ingreses a tus aplicaciones bancarias, correos electrónicos u otras plataformas con información privada. Protege tus cuentas: desde otro dispositivo confiable, cambia tus contraseñas, revisa tus movimientos financieros y activa la verificación en dos pasos. Reporta operaciones desconocidas: comunícate inmediatamente con tu entidad financiera a través de sus canales oficiales. Busca soporte técnico especializado: solicita ayuda para eliminar la aplicación sospechosa. En algunos casos, podría ser necesario restablecer el celular a su configuración de fábrica.

Las entidades financieras resaltaron la importancia de verificar la procedencia de las aplicaciones antes de instalarlas y compartir estas recomendaciones con familiares y amigos para prevenir el fraude digital.